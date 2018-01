Aykut Kocaman: 'Van Persie de takımdan ayrılacak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kamp çalışmalarını değerlendiren Aykut Kocaman "Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken biraz çatırdama oldu, pekiştirdik. Devre arasına girmeyi beklemiştik, bize faydalı oldu." dedi.



"VAN PERSIE İÇİN OLMASI GEREKEN OLDU"



Hollandalı Robin van Persie'nin ayrılacağını açıklayan Aykut Kocaman "Robin van Persie ile konuşmanın iki tarafa da bir şey sağlayacağını düşünmüyorum. Yol ayrımı gözüküyordu. Olması gereken oldu, ayrılacak gibi duruyor." diye konuştu.



"OZAN TUFAN'DAN BEKLENTİLERİM YOK"



Ozan Tufan'ı istememe nedenini açıklayan Aykut Kocaman "Ozan Tufan'la değil bütün oyuncularla diyaloğum var. Olumlu, olumsuz... Olumlu, olumsuz derken yaptıklarını anlatmak için bunu söylüyorum. Bu özel konuşmalar içerde kalmalı. Herkesi ilgilendiren tarafına gelirsek, Ozan'dan ikinci yarı beklentilerim yok. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Oyun anlamında daha fazla bir şey alamayacağımızı düşündüm. Kendi adına hızlı bir karar vermesi için önünü açmaya karar verdik. Burada işinin kolay olmadığını bilmesi için bu kararı verdim." ifadelerini kullandı.



"OZAN'LA İLGİLİ SERT BİR KARAR VERDİM AMA..."



Ozan Tufan ile ilgili sorular üzerine sözlerine devam eden Kocaman, "Oyuncuların özel hayatları, iş hayatına yansımıyorsa, asla karışmam. Benim disiplin anlayışım Felix Magath diye adlandırılıyor. Ben Magath'ın ne yaptığını bilmiyorum. Ben saygısızlığı kabul etmem. ozan da böyle bir şey olmadı. benim takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafası arasında çelişki var. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmenin de anlamı yok. Sert bir karar verdim ama artık bir karar vermesi adına bunu yaptım." şeklinde konuştu.



"YENİ TRANSFER GELMESE BİLE..."



Takımına güvendiğini söyleyen deneyimli teknik adam "Herhangi bir oyuncu gelmese bile son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Transfer istemediğim anlamına gelmesin bu sözler." açıklamasını yaptı.



"ELJIF ELMAS BİR KURTARICI DEĞİL"



Genç futbolcu Eljif Elmas'ın kurtarıcı olmak için henüz yaşının genç olduğunu hatırlatan Aykut Kocaman, "Eljif Elmas henüz 18 yaşına girdi. Bu oyuncuyu kurtarıcı olarak tanıtmak kulübe de zarar verir, bana da zarar verir. Oyuncunun kendisine daha büyük zarar veri. şapkadan tavşan çıkartan bir oyuncu değil olmayacak da. Ancak bu yeteneklerini geliştirirse harika bir takım oyuncusu olacak. Takıma girip bir anda her şeyi değiştirdi algısı yaratılıyor, böyle bir şey yok. Oğuz Kağan Güçtekin'den de böyle bir beklentim yok. Daha 18 yaşında genç adamlar, iki sene sonra ana kadroda olmalarını düşünüyorum. Bu yüzden kadroda onlara da yer veriyorum." dedi.



"TRANSFER YAPMAK YERİNE MEVCUT KADROYU..."



Transfer yapmaktan daha önemli mevcut kadronun seviyesini yukarı çekmenin daha yararlı olabileceğini söyleyen Aykut Kocaman, "Alacağımız oyuncular hangi pozisyonda olursa olsun, var olan oyuncuların üzerinde isimler olmalılar. Beklenen katkıyı vermek için böyle bir transfer yapmalıyız. 6 haftalık zorlu bir periyotla başlayacağız ancak sanki daha mantıklı olan gelecek bir kurtarıcı yerine 6 aylık çalıştığımızın grubun verimliliğini arttırmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transfere kapalı değilim, tam tersi yönetime her konuda düşüncelerimizi açıkça söylüyoruz. Ancak 6 hafta içinde 3 tane şampiyonluk isteyen takımla oynayacağız. Gelen oyuncu çok üst düzey olmalı ki uyum sorunu olmadan takıma girmeli ve uyum sağlamalı. Bunun maliyetini söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bunun maliyeti 15, 20, 25 gibi rakamlara gidiyor." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ VARIŞ ÇİZGİSİNE ÖNCE ULAŞMAK"



Şampiyonluk yarışı hakkında görüşü istenen Aykut Kocaman "Şampiyonluk puanı 75'in altı olacak gibi gözüküyor. İlerleyen haftalarda daha net konuşabiliriz. Şu an 75'in altında bitecek gibi görünüyor. 51 puanlık maratona girerken, çeşitli yerlerde puan kayıpları olacaktır. Esas olan en fazla puanı alabilmek. Puan kaybı yaşadıktan sonra çöken takımlar bu yolda olmamalı. Vardar maçı çok ağır başlangıç. Benim gibi kendini kontrol eden birini bile etkileyen bir sonuç oldu. Başakşehir'de 90+3'te mağlup olduk. Bu maçların daha da beteri Kayserispor maçı. 5-1 olacakken maç 3-3 bitti. Tamamen tüketici maçlar oldu. Önümüzdeki günlerde de her takım için bu iniş çıkışlar olacak. Temel hedefimiz varış çizgisine herkesten önce varmak." açıklamasını yaptı.



"MEHMET TOPAL VE JOSEF YETENEKLİ OYUNCULAR"



Savunmaya yönelik oynadıkları yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını söyleyen Aykut Kocaman "Mehmet Topal da Josef de Souza da yetenekli oyuncular. Fenerbahçelilerin şunu bilmesi beni sevindirir; onlara yeteneklerine uygun bir rol vermeye çalışıyorum. Herkesi Valbuena ve Giuliano gibi oynatamayız. Kafamızda bir senaryo var. En iyi bildiklerini yaptırıyoruz. Oyuncularıma son derece güveniyorum. Şu an yapabileceklerinin yüzde 60-70 seviyesindeler. Esas olan hata yapmamak değil, hataları düzeltmektir. İkinci devre, birinci yarıya göre daha iyi olacak. Bu inançtayım. Daha fazla puan kazanacağımız düşüncesindeyim. Tahmin edemeyeceğimiz, zaten tahmin edilemez. Bu şeylerle karşılabiliriz ama bence şu anki kapasite bizi ortalamanın üstüne çıkarır gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARI DAHA FAZLA PUAN TOPLAYACAĞIZ"

Hayalim 3. bölgede oynayan bir takım. Tam tersi yöne çekilmesine gerçekten çok şaşırıyorum. Bugünkü oyunda şapkadan tavşan çıkaran oyuncularınız yoksa bir şeyler elde etme şansınız yok. Yapabileceğimiz; yardımlaşma, rolleri dağıtma, bükme tarifim, fizik gücü.



"EMRE BELÖZOĞLU İLE İLGİLİ BİLGİM YOK"



Emre Belözoğlu ile ilgili bana bir bilgi gelmedi. Ne Emre ile ne de yönetimle bu konuda konuşmadım.