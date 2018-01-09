Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi
09 Ocak 2018 | 19:18
Fenerbahçe, kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transferde de rekabet yaşanıyor! Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık gündemde! Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı-lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi. Asbaşkan Ali Yıldırım, tecrübeli yıldız ile Antalya'da görüştü ve Emre ile tüm şartlarda anlaşma sağlandı.
Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.
(Habertürk)
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