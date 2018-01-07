Fenerbahçe, Daniel Sturridge ile anlaştı

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için sol bek ve orta sahaya takviye beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler transfer çalışmalarında önceliği, Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Daniel Sturridge’e verdi. İngiliz oyuncuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçti.



Dünya Kupası’nda yer alma şansını artırmak için sezonun ikinci yarısında daha fazla forma giymek isteyen 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler şimdi Liverpool’u ikna etmenin peşinde. Kırmızılar, Sturridge konusunda Premier Lig’den de teklifler geldiği için bu konuda aceleci davranmıyor. Fenerbahçe ise İngiliz yıldızı bir an önce kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Sturridge, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olan İngiliz yıldız, son vuruşlardaki başarısı, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle ‘komple forvet’ tanımına uyan bir futbolcu. Bu özellikleriyle Aykut Kocaman’ın tam da aradığı isim. Sturridge bu sezon Liverpool’da 14 maçta sadece 514 dakika sahada kalmasına rağmen 3 gol atıp 3 de asist yaptı. (Fanatik)

PAYLAŞ