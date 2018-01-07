Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan'a şok cevap

Kadro dışı kalan ve kamp kadrosuna alınmayan Ozan Tufan ile Aykut Kocaman arasındaki problemlerin yaz dönemine dayandığı ortaya çıktı. Kocaman’ın göreve başladığı ilk günlerde tebrik etmek için arayan genç yıldız, “Seni bu sezon kadroda düşünmüyorum” cevabıyla karşılaştı.



Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teknik direktör Aykut Kocaman ile genç futbolcunun sezon başında yaptıkları ilk görüşme aslında bugünlerin habercisi gibiydi.



Kocaman’ın resmen göreve başlamasıyla birlikte Ozan Tufan da yeni teknik direktörünü tebrik etmek istedi. Sezon daha başlamamışken Kocaman’ı arayan yıldız oyuncu, hocasını tebrik ettikten sonra şok bir cevap aldı.



Şok bir cevap



Ozan’ın “Hayırlı olsun hocam. Bu sezon inşallah hep birlikte çok başarılı olacağız” ifadesine karşılık deneyimli teknik adamın futbolcusuna teşekkür ederek, “Ancak seni bu sezon kadroda düşünmüyorum” dediği belirtildi.



Henüz sezon başlamamışken yapılan bu telefon görüşmesi ve Aykut Kocaman’ın ilk görüşmede Ozan’ı kadroda düşünmediğini söylemesi, Ozan’da büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Ardından 22 yaşındaki futbolcu o dönemki menajeri Ahmet Bulut ile takım aramaya başladı.



Eşyalarını topladı



Portekiz ve İspanyol ekipleriyle masaya oturan genç oyuncunun transferi son anda gerçekleşmedi. Eşyalarını toplayıp, İspanyolca kursu bile almaya başlayan genç futbolcunun transferi için gerekli imzalar son anda atılamadı. Sonuç olarak da kendisini istemeyen Aykut Kocaman’ın kadrosunda yer alarak sezona sarı-lacivertli forma altında başladı.



Yedek oldu

Sezon başladıktan sonra henüz tam olarak kurulamayan kadro içinde Ozan forma buldu. Gol ve asistler de yapan genç futbolcu iyi oynadığını düşündüğü dönemde birden kulübeye gelince sezon içindeki üçüncü travmayı yaşadı. Genç yıldız, kendisini sezon başı istemeyen Kocaman’ın bu kararını “Zaten beni istemiyordu” diyerek yorumladı. Ozan bunun ardından iyice çalışma temposundan uzaklaştı ve küstü. (MİLLİYET)

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