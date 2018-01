Giuliano çocukluk hayalini söyledi

Fenerbahçe devre arası kampında çalışmalarına Antalya’da devam ediyor. Bu sabah basına kapalı yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giuliano ikinci yarıdan ve bu kamp döneminden beklentisinin büyük olduğunu söyleyerek, “Sahada ve takım içinde düzeltmemiz gereken noktalar var. Bana göre doğru noktayız. Ligde yukarıya daha yakınız. Her şey bizim elimizde. Herkes şampiyon olabilir. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürüp şampiyonluk yarışında olmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.



“Her zaman kendime yarıştayım”

Her zaman kendiyle yarışta olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, “Ben kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Sezonun başından sonra bu durumu değiştirdiğimiz için mutluyum. Bu değişim adaptasyonun ortadan kalkmasıyla oldu. Takım arkadaşlarımı daha iyi tanıdım. Birbirimizi tanıdıkça saha içinde daha başarılı olduk. İlk yarıda oluşturduğumuz istatistikler bu gelişmenin sonucu. Umuyorum ikinci yarıda bu istatistikleri daha da iyi olarak devam ettiririm” ifadelerini kullandı.



“Futbol atmosferi beni şaşırtmıyor”

Futbol atmosferinin kendisini şaşırtmadığını belirten Giuliano de Paula, “Buradaki atmosfer ve tutku çok farklı. İnsanlar futbolla yaşıyorlar ve buna aşkla bağlılar” şeklinde konuştu.



“Türkiye yaşanacak bir ülke”

Türkiye’nin yaşanacak bir ülke olduğunu söyleyen Sambacı, “Şu anda çok büyük bir kulüpteyim. Her şey sizin kafanızın rahat olup odaklanmanız için düşünülmüş. Brezilyalı oyuncular da böyle sakin ortamı sever. Bu yüzden Brezilyalı futbolcular buralarda başarılı oluyor” diye konuştu.



“Ligin ikinci yarısında kendimizi daha fazla geliştireceğiz”

Beklentilerinin ligin ikinci yarısında kendilerini daha fazla geliştirmek olduğunu açıklayan Giuliano, “Düzeltmemiz gereken saha içerisinde takım halinde yapmamız gerekenler var. Doğru yoldayız ve beklentimiz gelişimimizi sürdürmek. İstatistik olarak kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Zenit’te tüm sezon 8 gol 6 asist yaptım ama burada daha ilk yarıda 8 gol 1 asistim var. Bu gelişimimden memnunum umarım daha da iyi yerlere gelirim” sözlerini sarf etti..



“Rekabet ülke için çok güzel bir durum”

Ligdeki mevcut rekabetin Türkiye için güzel olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum ligin seviyesini ve rekabetini yukarı taşıyor. Rekabeti gören taraftarlar stada geliyor. Ligin kalan kısmında herkesin şampiyon olma ihtimali var ve bir çok rakibimiz var. Biz maç maç ilerliyoruz ve doğrudan şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizi de yenmemiz gerekiyor.”



“Hedefim Dünya Kupası’nda yer almak”

Hedefinin Dünya Kupası’nda yer almak olduğunu belirten Giuliano, “Fenerbahçe’ye bu yüzden geldim. İyi oynamam gerekiyor ki milli takımda yer alıyım. Dünya Kupası’na kısa bir süre kaldı ama orada olacağımın garantisi yok. Buradaki performansım iyi olursa orada olacağım. Dünya Kupası’nda ülkemi temsil etmek çocukluktan beri hayalim” açıklamasında bulundu.