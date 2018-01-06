Dirk Kuyt'ın yerine Robin van Persie
06 Ocak 2018 | 08:49
Fenerbahçe, ikinci yarıdaki alacağının bir kısmını ödeyip Robin van Persie'yi Feyenoord'a göndermeye hazırlanıyor.
Eli kulağında transfere Hollanda basını yoğun ilgi gösteriyor. Algemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Giovani van Bronckhorst'un, Dirk Kuyt'ın emekli olmasının ardından soyunma odasında tecrübeli bir isme ihtiyaç duyduğunu, bu rolü RvP'ye vereceğini yazarken, "Soyunma odasının tek patronu Van Persie olacak" ifadelerini kullanıldı. (FOTOMAÇ)
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