Van Persie'nin menajeri, kulüple görüşeceklerini açıkladı

Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından da gözden çıkarılan Robin Van Persie'nin menajerinden son dakika açıklaması geldi.



Hollandalı futbolcunun menajeri yönetimle görüşmek üzere İstanbul'a geliyor. Van Persie'nin menajeri Kees Vos yaptığı açıklamada, "Van Persie'nin ikinci yarıda Fenerbahçe'de oynaması teorik olarak hala mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışacağız. Elbette Van Persie de bu süreçte profesyonel olarak Fenerbahçe kulübünde çalışmalarını sürdürecek.



Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında ise, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Eğer Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüzdeki yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız." diye konuştu.

(Futbol Arena)