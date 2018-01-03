Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan isyanı

Ahmet Çakar Sabah gazetesindeki köşesinde yer alan Ozan Tufan'la soruya verdiği yanıt şöyle:



Fenerbahçe Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakıyor ve kampa götürmüyor. "7 milyon Euro'ya alınmış. 22 yaşındaki bir oyuncuya Van Persie'ye gösterilen tahammül gösterilmedi" yorumları yapılıyor. Siz ne diyorsunuz?



'Kesinlikle Ozan Tufan, çok büyük oyuncu değil. Ama daha bir çocuk. 22 yaşında ve biraz da sanki hayat cahili. Bu da çok doğal. Hiçbirimiz ya da hiçbir futbolcu onun yaşında Sokrates gibi bir filozof değildi. Aykut Kocaman ve yönetimin ona tolerans gösterip pedagojik yaklaşmaları gerek. Van Persie, iki senedir F.Bahçe ile dalga geçiyor ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Sonra adama sorarlar, "Gücünüz Ozan'a mı yetiyor?" Gelelim Ozan'a… Ağır baskı altında olduğunu biliyorum. Özel hayatında kimlerle arkadaşlık yapıyorsun bilmiyorum ama önünde çok uzun yıllar var. Toparlan, kendine gel, keskin sirkenin sadece küpüne zarar verdiğini çok iyi bil."

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