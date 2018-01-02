Robin van Persie için olay iddia!

1 / 19 Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan 'Yatan Hollandalı'nın bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü.



2 / 19 İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı.



3 / 19 Programın yapımcısı Kees Jansma, Van Persie'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü.



4 / 19 İşte Jansma'nın çok ses getirecek o açıklamaları:



5 / 19 "Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti.



6 / 19 İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor.



7 / 19 Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor.



8 / 19 Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak."



9 / 19 TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ | Adı Beşiktaş'la da anılırken Fenerbahçe'nin hızlı davranarak renklerine bağladığı Robin van Persie, taraftarı ikiye böldü.



10 / 19 Hollandalı yıldız, son zamanlarda adının futboldan çok gezmelerle-tozmalarla, tavla-okey turnuvalarıyla anılması sonrası istenmeyen adam haline geldi.



11 / 19 Aykut Kocaman'ın kadroda neredeyse hiç düşünmediği Hollandalı yıldız, Feyenoord ve Çin'den bazı kulüplerle anılıyor ancak transfer konusunda net bir gelişme yok.



12 / 19 'Serbest kalmak' için Van Persie'nin bu tavırlar içinde olduğunu düşünen Fenerbahçeli taraftarların kızgınlığı ve takımdan bir an önce gitmesini istemesi, anlaması hiç de zor bir durum değil.



13 / 19 Ancak ortada Van Persie için empati yapan bir kesim de var!



14 / 19 Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın "Terraneo bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" sözleri sonrası oyuncunun hedef tahtasına oturtulduğunu düşünüyor.



15 / 19 Taraftarlar, Van Persie'nin sözleşmeli futbolcu olduğunu ve dolayısıyla hakkını istediğini belirtiyor.



16 / 19 Van Persie için kıyaslama yapanlarsa ilk örnek olarak Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı gösteriyor.



17 / 19 Taraftarların argümanı ise oldukça mantıklı: "Barça'dan yıllık 7 milyon euro alan Arda için de aynı durum geçerli.



18 / 19 Kim 'Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın' der?"

