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Robin van Persie için olay iddia!
8 saat önce
Fenerbahçe'nin başına adeta bela olan Robin van Persie hakkında ülkesi Hollanda'dan çok çarpıcı iddialar geldi.
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Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan 'Yatan Hollandalı'nın bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü.
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İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı.
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Programın yapımcısı Kees Jansma, Van Persie'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü.
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"Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti.
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İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor.
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Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor.
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TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ | Adı Beşiktaş'la da anılırken Fenerbahçe'nin hızlı davranarak renklerine bağladığı Robin van Persie, taraftarı ikiye böldü.
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Hollandalı yıldız, son zamanlarda adının futboldan çok gezmelerle-tozmalarla, tavla-okey turnuvalarıyla anılması sonrası istenmeyen adam haline geldi.
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Aykut Kocaman'ın kadroda neredeyse hiç düşünmediği Hollandalı yıldız, Feyenoord ve Çin'den bazı kulüplerle anılıyor ancak transfer konusunda net bir gelişme yok.
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'Serbest kalmak' için Van Persie'nin bu tavırlar içinde olduğunu düşünen Fenerbahçeli taraftarların kızgınlığı ve takımdan bir an önce gitmesini istemesi, anlaması hiç de zor bir durum değil.
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Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın "Terraneo bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" sözleri sonrası oyuncunun hedef tahtasına oturtulduğunu düşünüyor.
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Taraftarlar, Van Persie'nin sözleşmeli futbolcu olduğunu ve dolayısıyla hakkını istediğini belirtiyor.
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Van Persie için kıyaslama yapanlarsa ilk örnek olarak Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı gösteriyor.
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Taraftarların argümanı ise oldukça mantıklı: "Barça'dan yıllık 7 milyon euro alan Arda için de aynı durum geçerli.
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