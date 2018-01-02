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Robin van Persie için olay iddia!

8 saat önce

Fenerbahçe'nin başına adeta bela olan Robin van Persie hakkında ülkesi Hollanda'dan çok çarpıcı iddialar geldi.

Robin van Persie için olay iddia!
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Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan 'Yatan Hollandalı'nın bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü.

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İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı.

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Programın yapımcısı Kees Jansma, Van Persie'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü.

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İşte Jansma'nın çok ses getirecek o açıklamaları:

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"Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti.

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İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor.

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Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor.

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Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak."

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TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ | Adı Beşiktaş'la da anılırken Fenerbahçe'nin hızlı davranarak renklerine bağladığı Robin van Persie, taraftarı ikiye böldü.

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Hollandalı yıldız, son zamanlarda adının futboldan çok gezmelerle-tozmalarla, tavla-okey turnuvalarıyla anılması sonrası istenmeyen adam haline geldi.

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Aykut Kocaman'ın kadroda neredeyse hiç düşünmediği Hollandalı yıldız, Feyenoord ve Çin'den bazı kulüplerle anılıyor ancak transfer konusunda net bir gelişme yok.

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'Serbest kalmak' için Van Persie'nin bu tavırlar içinde olduğunu düşünen Fenerbahçeli taraftarların kızgınlığı ve takımdan bir an önce gitmesini istemesi, anlaması hiç de zor bir durum değil.

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Ancak ortada Van Persie için empati yapan bir kesim de var!

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Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın "Terraneo bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" sözleri sonrası oyuncunun hedef tahtasına oturtulduğunu düşünüyor.

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Taraftarlar, Van Persie'nin sözleşmeli futbolcu olduğunu ve dolayısıyla hakkını istediğini belirtiyor.

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Van Persie için kıyaslama yapanlarsa ilk örnek olarak Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı gösteriyor.

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Taraftarların argümanı ise oldukça mantıklı: "Barça'dan yıllık 7 milyon euro alan Arda için de aynı durum geçerli.

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Kim 'Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın' der?"

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Bu noktada Van Persie hem doğru, hem yanlış adam konumunda görünüyor. Yani taraftarı ikiye bölmüş durumda. (Fotomaç)

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