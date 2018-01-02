Reto Ziegler ABD yolcusu

Son olarak ülkesinin Luzern takımında top koşturan tecrübeli sol bek, kulübüyle kontrat yenilememişti. 31 yaşındaki futbolcu, mart ayında başlayacak MLS sezonunda FC Dallas formasıyla boy gösterecek. Luzern futbolcusunun transferini resmi Twitter hesabı üzerinden duyururken, Ziegler'in yeni kulübüyle yaptığı sözleşmenin süresi hakkında bir bilgilendirme ise yapılmadı.



Kariyerinde Hamburg, Tottenham ve Juventus gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Reto Ziegler, İsviçre Milli Takımı ile de 35 maça çıkmıştı.

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