Ozan Tufan Anderlecht yolunda

1 / 5 Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.



2 / 5 Önerilen rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti.



3 / 5 Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.



4 / 5 Ozan Tufan ile Deportivo ve Benfica da yakından ilgileniyor. İspanyol ekibinin, önümüzdeki günlerde yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Benfica'nın da sezon başında resmen istediği oyuncu için yeni teklif hazırladığı ifade edildi.

