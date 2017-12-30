Mehmet Ekici Almanya'ya geri mi dönüyor?
30 Aralık 2017 | 14:31
Fenerbançe'de sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü talip oldu.
Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren Nürnberg'in 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici 1'si kupa olmak üzere 6 resmi maçta forma giyerken toplamda 246 dakika sahada kaldı. (FOTOMAÇ)
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