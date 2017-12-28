Robin van Persie'den sigara açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, tesislerde elektronik sigara içtiği iddialarına yanıt verdi.



Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana olaylarıyla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, elektronik sigara içtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Yıldız futbolcu, “Yine yalan haberler. Bir sonraki ne? Günlük saçmalıkları dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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