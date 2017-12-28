Fernandao'da işler değişti

Şu anda ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle ayakkabı dahi giymekte zorlanan Janssen’in durumu dolayısıyla teknik heyet Fernandao’nun satışına sıcak bakmıyor. Forvette Soldado’nun tek alternatif olarak kalma riskine girmek istemeyen Aykut Kocaman’ın, şimdilik oyuncusunun ayrılmasına onay vermediği öğrenildi.



Fenerbahçe’yi devre arasında hareketli günler bekliyor. Şampiyonluk iddiasını pekiştirmek adına kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Jose Fernandao başta olmak üzere bazı yabancı oyuncuların elden çıkarılması gündeme gelmişti. Ancak forvet hattında Vincent Janssen’in yaşadığı sakatlık hesapları değiştirdi.



Ayak baş parmağında darbeye bağlı ezilme problemi olan Janssen’in sıkıntılı durumu sonrası Jose Fernandao için farklı bir plan gündeme geldi. İlk etapta kadrodan gönderilmesi düşünülen Brezilyalı oyuncunun, böylesi bir gelişme sebebiyle takımda tutulması ağırlık kazandı.



Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının sert geçeceğini bilen Teknik Direktör Aykut Kocaman, alternatifli bir forvet hattı istiyor. Şu anda ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle ayakkabı dahi giymekte zorlanan Janssen’in durumu dolayısıyla Fernandao kadroda tutulacak. Forvette Soldado’nun tek alternatif olarak kalmasını istemeyen Kocaman, Brezilyalı forveti de opsiyonları arasında tutmayı düşünüyor.



Kapı kapandı

Öte yandan, tecrübeli golcüye gelen teklifler de istenen seviyede bulunmuyor. Özellikle Cruzeiro’nun çok az bir miktar önermesi kapıların kapanmasına neden oldu. Devre arası kampında Fernandao’yu görmek isteyen teknik heyet, 30 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak toparlanması halinde kadroda iyi bir alternatif olabileceğini planlıyor. Ayrıca Fernandao’nun gittikçe toparlayan bir görüntü çizmesi de umutları artırıyor. 2014-15 sezonunda Bursaspor’da iken Süper Lig gol kralı olan Fernandao, sezonun ilk yarısında ligde sadece 3 maça çıktı ve gol atamadı. (MİLLİYET)

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