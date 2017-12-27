Aykut Kocaman: 'Oyuncularımız için bize gelen bir teklif yok'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2-0 yendikleri İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve transfer hakkında önemli sözler kullandı.



İstanbulspor'un çok iyi mücadele ettiğini belirten Aykut Kocaman, ''Olağanüstü bir enerji vardı rakibimizde. Önce tebrik edelim. Bir futbol adamı olarak, böyle yapılanmış takımları görmek son derece mutluluk verici. Oyuncular çok genç ancak hemen hemen yaptıkları her şey bir plan doğrultusunda. Umutsuz gibi gözüken futbolumuzda umut çiçekleri gibi gözüküyor. Neden zorlandık? Çok belliydi zorlanacağımız. 121 kilometre koşmuş bir takım var. Aldıkları her topları da doğru kullanarak bizi koşturmaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı golü de bulamazsanız rakibinizin enerjisi artar, oyun içinde kalır. Esas problem buydu. Bir klasman alttaki takımlar da, üst ligdeki takımlara yaklaştılar, 5 yabancı oyuncu oynatabiliyorlar. İki lig arasında yakınlaşma oldu. İstanbulspor, bir takım yorumcular tarafından daha kötü görülebilir, ama kazın ayağı öyle değildi. Bu maç, geçen hafta lig maçından önce de oynanabilirdi. Doğru bir planlama olurdu. Dönemin kendine ait şartlarından dolayı, oyuncularla kulüp, oyuncularla antrenör arasında gereksiz bir şeye dönüyor. İzin verdi, vermedi, anlamsız tarafa gidiyor'' dedi.



''KIRICI MAĞLUBİYETLER YAŞADIK''



2017 yılını değerlendiren Kocaman, bazı yenilgilerin çok kırıcı olduğunu söyledi ve ''İnişler çıkışlar oldu. Sert inişler ve çıkışlardı. Başlarken ki durumda beklentilerin çok ötesinde bir olumsuzluk vardı. Ancak bir adım geç kaldık öne doğru hamle yapabilmek için. Özellikle Vardar maçı çok kırıcı bir maçtı. Ben dahil hepimiz için çok kırıcı oldu. Başakşehir maçı da çok kırıcı oldu. Son dakikada yediğimiz golle kaybettiğimiz bir maç oldu. Kayserispor maçı da çok kırıcı, örseliyici oldu. 4-1 bitecek maç 3-3 bitti. Son maçta Valbuena'nın kafası gol olsa lider de bitirebilirdik. %100 gibi gözükmüyorduk bugün, %90 gibi gözüküyorduk. Futbolda büyük bir farktır bu. Esas amacımız, kırılgan gali netleştirmek. Güçlü, disiplinli, pozisyona saygılı oyunumuz, bugünkü galibiyette de önemli rol oynadı. Saha içinde bir adım öteye götürme şansına sahibiz. Bunu da yapabilecek güce sahibiz gibi gözüküyor'' şeklinde konuştu.



''YERLİ TRANSFERİ KOLAY DEĞİL, YABANCI İSE...''



Devre arası transfer dönemi hakkında da açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, ''Teklifler gelirse, o teklifleri değerlendirmek lazım. Benim bildiğime göre oyuncularıma gelmiş bir teklif yok. Taraftarımızla birlikte bir bütünüz. Ana amacımız başarılı olmak. Kulübü istenilen yere götürmeye çalışmak. Bir de gerçekler var. Bazen de gerçek üstü durumlar yaşanıyor. Bu nedenlere girmiyorum. Kimseyi suçlama derdinde değilim. Yaşadığımız günlerle ilgili bir gerçek var. 15 tane yabancı futbolcumuz var, 14'ünü yazabiliyoruz. Kulübün UEFA tarafından sürekli denetlenen hali ve yıllardır sürekli israf... Yönetimin transfer için çaba göstereceğini biliyorum ve tahmin ediyorum, ama şu anda zaten 15 tane yabancı oyuncumuz var. Yerli transfer kolay gözükmüyor, yabancı daha mümkün. Yabancı listesinden transfer yapabilmemiz için futbolcu çıkarmamız gerekiyor. Böyle bir şey kolay değil. Bunun da bir maliyeti var. Bölgeler ile ilgili bir şey söyleme şansım yok, doğru da olmaz. Bir durum değerlendirmesi hepimiz yapabilsek, işleri çözmek daha kolay olacak. Futbolcuları göndermek kolay olmuyor. Eksiklerimizi yönetimle paylaşıyoruz, esas transfer doğru antrenman yapmak, oyuncuları daha iyi oynatmak, yerlerinde oynatmak, motive etmek'' sözlerini kullandı.



Kocaman, son olarak yeni yıldan beklentilerini ''Yeni yıldan istediğimiz en önemli şey barış ve onun getireceği huzur'' sözleriyle açıkladı.

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