Fenerbahçe taraftarından Fernandao'ya tepki

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan sarı-lacivertli takım, mücadelenin ilk yarısını golsüz tamamladı. İkinci yarıda 78 ve 88. dakikalarda Roberto Soldado ile goller bulan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Kupada rövanş maçları, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.



Penaltı itirazı



Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sarı-lacivertli futbolcular, uzun süre hakeme itirazda bulundu.



Ceza yayı dışında topla buluşan Mathieu Valbuena'nın meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.



Bu pozisyonda topun rakibinin eline çarptığını savunan Valbuena ve takım arkadaşları, uzun süre hakem Arda Kardeşler'e itiraz etti.



Giuliano ve Soldado kupada ilk kez sahada



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano ile İspanyol golcü Soldado, ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.



İstanbulspor karşısında oyuna sonradan dahil olan bu iki futbolcu, oyunu hareketlendirdi.



Fenerbahçe'yi 78. dakikada öne geçiren gol pozisyonu da bu iki futbolcunun iş birliğiyle geldi.



Soldado'dan önemli katkı



Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcusu Soldado, İstanbulspor karşısında takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.



Maçın 68. dakikasında Jose Fernandao'nun yerine oyuna giren Soldado, 78. dakikada takımını öne geçiren golü attı.



Soldado, 88. dakikada farkı ikiye çıkartan golü de kaydederek, takımına avantajı getiren isim oldu.



Fernandao'ya tepki, Soldado'ya destek



Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı golcü Fernandao'ya tepki gösterdi.



Karşılaşmada 68 dakika oyunda kalan ve etkisiz bir performans ortaya koyan Fernandao, yerini Soldado'ya bıraktı.



Brezilyalı futbolcu oyundan çıkarken tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalırken, yerine oyunda dahil olan Soldado ise alkışlar eşliğinde sahaya girdi.

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