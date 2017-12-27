Valbuena: 'Transfer haberleri asılsız'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de maç sonunda Mathieu Valbuena, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi bir takıma karşı forma giydiklerini söyleyen Fransız futbolcu, bu tip maçlarda ilk golü bulmanın zor olduğunu ifade ederek, "İyi oynayan bir takım ile oynadık. Karşımızda sağlam durdular ve sağlam bir görüntü verdiler. Böyle maçlarda en zor olan ilk golü bulmaktır. İlk golü bulduktan sonra da ikinci golü bulduk" dedi

Transfer açıklaması



Hakkında çıkan transfer dedikodularına da yanıt veren başarılı futbolcu, "Her dedikoduya teker teker cevap veremeyiz tabii ki. Ben buraya proje doğrultusunda geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun bir süre için buraya imza attım. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak istiyoruz" diye belirtti.



'Hedefimiz çok net'



"Geçtiğimiz sezon istediğini alamayan bir Fenerbahçe vardı. Sezona bu sezon iyi bir başlangıç yapamadık ve Galatasaray ile 10-12 puan fark oluşmuştu ve geri dönmeyi de başardık. Şu anda çok az bir puan farklı ile devre arasına girdik. Bizim hedefimiz son derece net. Şu an bir tatile gireceğiz ve iyi bir tatilden sonra hedeflerimiz için devam edeceğiz."