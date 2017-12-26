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Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı
7 saat önce
Golcülerinden verim alamayan Kanarya, 36’lık forveti bir süredir ilgileniyor. Dünyanın dört bir yanından istenen Eto’o’nun tercihi ise Fenerbahçe.
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Sarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan Kanarya, sorunu transferle çözmeye kararlı.
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Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor.
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Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı.
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36 yaşındaki oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor.
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