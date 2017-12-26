Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'i ikna etti

Fenerbahçe, 11. haftada Osmanlıspor ile berabere kalmıştı. O karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım, takımla yaptığı toplantıda, ilk yarıda kalan 6 maçın kazanılması halinde 6 milyon TL prim dağıtacağını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor’u yenerek 5’te 5 yaptı. Futbolcular Konya deplasmanında sahaya hem 3 puan hem de prim için çıktı. Ancak karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Oyuncular prime kaçtı gözüyle bakarken, devreye teknik direktör Aykut Kocaman girdi.



Tatil öncesi yatıyor



Kocaman’ın Aziz Yıldırım’la görüşerek, “Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Bana göre primi hak ettiler. Tatile çıkmadan önce onlara güzel bir hediye verilmesi taraftarıyım” sözleriyle bu konudaki görüşünü belirtti. Yıldırım’ın da Kocaman’ın sözleri sonrası prim konusuna ikna olduğu, İstanbulspor maçının ardından oyuncuların hesaplarına paranın yatırılması talimatını verdiği öğrenildi. (FANATİK)

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