Aykut Kocaman: 2 ay sonra rakipleri sahadan sileriz

Fenerbahçe, ilk yarıyı 6’da 6 yaparak bitirme hedefine ulaşamadı. Konya deplasmanında alınan 1 puan, seriyi bozdu ancak Aykut Kocaman yaşanan bu kaybı sorun etmiyor. Kocaman, maçın ardından gazetecilerle yaptığı sohbette iddialı sözler sarf etti. İşte başarılı teknik adamın açıklamaları...



‘Konya’yı küçümsemeyin’



“6-7 hafta önceki tablo ile şuanki tabloya baktığımız zaman her şey planladığımız gibi gitti. Şuan ligde istediğimiz yerdeyiz. Konya takımını kimse küçük görmesin. Bu takım Marsilya’ya karşı böyle oynamadı. Oyunun bütününde başka hikayeler var.”



‘Yılın golü olurdu’



“Sahaya forvet ile çıksaydık o zaman başka şeyler olacaktı. Maçta son 5 dakikada 4 pozisyonumuz vardı. Doldur boşalt yerine pas yapmalıydık. Maçın son dakikasında Volkan (Demirel) bile gol için ceza sahasına kadar geldi. Eğer o kafa vuruşu gol olsa idi yılın golü olurdu. Artık 60. dakikadan sonra rakiplerimizi bitiriyoruz. 2 ay sonra, sahada tamamen rakiplerini silip bitirecek bir Fenerbahçe izleyeceksiniz.” (FANATİK)



PAYLAŞ