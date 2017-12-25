Feyenoord'dan resmi Van Persie açıklaması

Fenerbahçe’de bu sezon formayı unutan ve kadroya giremeyen Robin Van Persie için flaş bir transfer mesajı geldi. Transfer dönemlerinde adı sürekli Feyenoord ile anılan golcü futbolcu için resmi bir açıklama yapıldı. Feyenoord futbol direktörü Van Geel, Van Persie’nin çok özel bir isim olduğunu aktararak, “Van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord tamamlama durumu olursa bu güzel olur. Ancak bu durum ile ilgili şu anda arka planda bir çalışmamız var” dedi. (MİLLİYET)

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