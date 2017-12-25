Feyenoord'dan resmi Van Persie açıklaması
25 Aralık 2017 | 09:31
Feyenoord Kulübü’nde Robin Van Persie ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Kulübün futbol direktörü Van Geel, Hollandalı yıldızın kendileri için efsane bir isim olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’de bu sezon formayı unutan ve kadroya giremeyen Robin Van Persie için flaş bir transfer mesajı geldi. Transfer dönemlerinde adı sürekli Feyenoord ile anılan golcü futbolcu için resmi bir açıklama yapıldı. Feyenoord futbol direktörü Van Geel, Van Persie’nin çok özel bir isim olduğunu aktararak, “Van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord tamamlama durumu olursa bu güzel olur. Ancak bu durum ile ilgili şu anda arka planda bir çalışmamız var” dedi. (MİLLİYET)
YORUMLARI GÖR