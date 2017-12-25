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Volkan Demirel: Fırsat kaçırdık

25 Aralık 2017 | 07:53

Volkan Demirel, Konyaspor beraberliği nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Volkan Demirel: Fırsat kaçırdık


Tecrübeli file bekçisi, “Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aslında başarılı bir seri. Yine de Beşiktaş’ın kaybettiği günde berabere kalarak elimize gelen fırsatı kaçırdık” ifadelerini kullandı. Kaptan, devre arasında iyi bir kamp geçireceklerini söyleyerek, “Sezonun ikinci yarısında, ilk devredeki hatalardan ders almış, çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz” dedi.
 
(FANATİK)

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