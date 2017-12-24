Javier Pastore'den Fenerbahçe'yi üzecek sözler

Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan fakat buna rağmen kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Javier Pastore, geleceğiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.



Son olarak adı Fenerbahçe'yle birlikte anılan Arjantinli orta saha oyuncusu, El Mundo Deportivo'ya verdiği mülakatta Sarı-Lacivertlileri üzecek sözler söyledi.



PSG'yle 1,5 yıl daha kontratı bulunduğunu hatırlatan Pastore, "Arkadaşlarımla vedalaştığıma yönelik haberler tamamı ile yalan. Ben, hep bu kulüpte oynamayı düşündüm ve sahada elimden geleni vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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