Rıdvan Dilmen: Sigara içtiğimiz dönemlerde Aykut Kocaman...

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.



Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:



'Kaleler yanda olsaydı...'



"Fenerbahçeli bir taraftar olarak bakıyorum. 90 hafta falan olmuştur lider olmayalı. An itibariyle lider olmuşken, keyfini çıkarıyorum ama maçta keyif mi aldım, hayır. Kaleler yanda olsaydı, 6-2 Fenerbahçe öndeydi. 5 santrafordan, 3 tanesi sağlıklı olduğu halde, şu anda yok. Hoca geçen hafta Valbuena formda olduğundan dolayı, Giuliano'yu öne çekip onu oynatıyor. Soldado'yu oyuna alıp, normale dönerim. Çok uzun santrafor değil ama, uzunlara karşı üstünlük sağlayabilen, iyi aldatıcı koşu yapabilen bir oyuncu. Aykut hocanın şurada hatası oldu, madem defansta 4 oyuncuyu farklı oynatman lazım, o zaman diğer oyuncularda fazla değişiklik yapmaman lazım."



Dilmen'in maç sonu yorumları ise şöyleydi:



"Ligin son haftası Konya, soğuk... Açıkçası Konyaspor maçının zor geçeceğini düşünüyordum. Son dakikalardaki baskı da takdire değer."



'Sigara içtiğimiz dönemlerde...'



"Sigara içtiğimiz dönemlerde Aykut hoca şöyle yapardı: "Seneye 23 Aralık'a kadar içmeyeceğim" diyordu ve içmiyordu. '8 Kasım'a kadar içmeyeceğim' diyordu ve içmiyordu. Bir gün 'Ben bırakayım' dedi ve 20 sene önce bıraktı. Bir eve taşınır, "Ben bu evde 5 sene oturacağım" der ve 5 sene sonra başka bir eve gider. Yani hayata bakış açısı, kontrollü ve temkinlidir. Futbol sahasına döndüğümüzde de böyle bir karakter koyuyor ortaya. Bu bence bir insan ve teknik adam için önemli bir özelliktir."

PAYLAŞ