Hasan Ali Kaldırım: Şampiyon olmak istiyoruz

Hasan Ali Kaldırım maçla ilgili "Bizim için önemli bir maçtı. İyi bir seri yakaladık ve kazanmak için gelmiştik. Olmadı, ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. İkinci yarı daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan geriye düştük yine de beraberliği bulduk. Son 10 dakikada baskıyı arttırdık. Kazanabilirdik ama olmadı" dedi.



Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı hakkında da konuşan Hasan Ali Kaldırım "Rakip takım kalecisini de tebrik etmek lazım, 2-3 tane yüzde 100'lük gol çıkardı" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca "Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmak ve şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.



NETO: KAZANMAK İSTİYORDUK AMA OLMADI

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto ise Atiker Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Luis Neto, maçla ilgili "Hedeflerimiz doğrultusunda yürürken önemli bir maçtı. Kesinlikle kazanmak istiyorduk. İlk yarıda istediklerimizi yapamdık. Konyaspor bizi ikinci bölgede bekledi ve alan bırakmadılar. Pozisyonlar bulamadık. İkinci yarıya iyi başladık ama bir hata sonucu gol yedik. Bu hatalar her yerde olabilir. Mücadele ettik ve beraberliği yakaladık. Öne geçmek için de çabaladık ama kazanamadık. Üzüntü duyuyoruz ama bitmiş bir şey yok. Geriye düştüğümüz bir maçtan puan aldık. İkinci yarıda hedeflerimizin peşinden koşacağız" dedi.



Yedek kaldıktan sonra yeniden 11'de şans bulmasıyla ilgili görüşü istenen Luis Neto "Oynamadığım dönemde de kendimi hazır tutmaya çalıştım. Fırsat geldiğimde hazır olmam gerektiğini iyi biliyordum. Kafa olarak da kendimi iyi hazırladım ve bu maçta sorun yaşamadım, zorluk yaşamadım" ifadelerini kullandı.

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