Aykut Kocaman: Her şeyin açıklanması gerekmiyor

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik adamı Aykut Kocaman, Konyaspor deplasmanında 1-1'lik skorla kaybedilen iki puanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



90 dakikanın genel analizini yapan Kocaman; "Maçtan önce düşündüklerime yakın bir maç oldu. Rakibi bozup, kontrolü alıp kaleye gitmeye başlayacağımız anlarda golü yedik. Konyaspor oyununu bize kabul ettirdi. Bizim de baskımız çok azdı. Sahaya yerleştiler" şeklinde konuştu.



İkinci yarıya daha istekli başladıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı; "İkinci yarıda baskıyı kurmaya başladık. Sonra da ceza sahasına girişlerde sıkıntımız oldu. 60-65’lerden sonra skora yakındık. 1-0 maçı gibi görünüyordu ama bariz hata planları bozdu. Devreye 35 puanla girmek moral verecekti. Bu avantajı da kaybettik" açıklamasını yaptı.



Ozan Tufan'ı neden kadroda düşünmediğiyle alakalı soruya tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü; "Her şeyin de açıklanması gerekmiyor. Bazı şeyler iç meselemiz." çıkışını yaparak sözlerini noktaladı.

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