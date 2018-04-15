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Yılmaz Vural, futbolcusu Semih Güler'in boğazına yapıştı!

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 15.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig maçına Yılmaz Vural'ın skandal hareketi damga vurdu. Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, maç içerisinde yaşanan gerginliği yatıştırmak için sahaya girdi ve oyuncusu Semih Güler'in boğazını sıkarak dışarı çıkarttı.

Yılmaz Vural, futbolcusu Semih Güler'in boğazına yapıştı!

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın 42. dakikasında oldukça ilginç anlar yaşandı.

Eskişehirspor'un 42. dakika itibarıyle 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada Eskişehirsporlu futbolcular ile Samsunsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı ve maçın hakemi de futbolcuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Saha içerisindeki gerginliğin yatışmaması üzerine Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yedek kulübesinde fırlayarak futbolcuların arasına girdi ve Eskişehirsporlu futbolcu Semih Güler'in boğazına yapıştı.

Güler'i boğazından tutarak saha kenarına çıkartmaya çalışan Vural'ın bu hareketi günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

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