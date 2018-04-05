SPOR

Yılmaz Vural, Eskişehirspor'a imzayı attı

05 Nisan 2018 | 18:49

Yücel İldiz’den boşalan Eskişehirspor teknik direktörlüğü görevine Yılmaz Vural getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelirken, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, Eskişehirspor'a imzayı attı

Kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyleyen Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın kendisini aradığını söyleyen Yılmaz Vural, daha öncesinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Başkan Ünal’ın "Sana ihtiyacımız var’ sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir’e geldiğini belirten Vural, ardından takım personeli ile selamlaştı. 

Öte yandan sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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