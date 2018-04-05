Erkan Zengin'den Eskişehir yönetimine sitem

Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir külübe gitmeme izin vermeyip transfer sezonu kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Eskişehirspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."

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