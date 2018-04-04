Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi



Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı.

Ligin son maçında evinde Balıkesir'e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural'la anlaştı.

Bugün açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor'un puanı ise 33.