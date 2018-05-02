Konfederasyon Kupası tarih oluyor!

Dünya futbolunun patronu FIFA, yeni bir organizasyonu hayata geçirmenin hazırlıklarını yapıyor. Ada basınından Daily Mirror'ın edindiği bilgilere göre başkan Gianni Infantino, 2 yılda bir "Mini Dünya Kupası" düzenlenmesini planlıyor. Haberde organizasyona "Final 8" adının verildiği ve Infantino'nun bir grup yatırımcıya mektupla ulaşarak 12 yılda 18,3 milyar dolara mâl olacak turnuva hakkında bildiği verdiği ifade edildi. Eğer bu plan hayata geçerse Konfederasyon Kupası'nın da kaldırılabileceği öğrenildi.

(FANATİK)

