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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

FIFA, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı. 3 yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Polo del Nero fifa Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NİKE sorun ne kadar götürdü diye.... bahis şirketleri hakem atamaları... daha niceleri.... haaaaaa buni niye yazıyorum.... o ülkede ne yapılıyorsa bizdede aynısı yapılıyor.... bir fark yok aramızda...
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