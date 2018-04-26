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Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Belçika Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marc Wilmots'la Chelsea'nin kalesini koruyan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois mahkemelik oldu.

Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi

Marc Wilmots Euro 2016'daki başarısızlığın ardından istifa etmişti. Wilmots geçtiğimiz günlerde Courtois'nın Belçika Milli takımı kadrosunu medyaya sızdırdığını iddia etmişti. Marc Wilmots, arka arkaya birkaç yayın kuruluşuna verdiği röportajlarda aday kadroyu sızdıran kiçinin Courtois olduğunu iddia etmiş ve gazetecilerin bunu kendisine anlattığını söylemişti. Thibaul Courtious, Wilmots'a karşı 'onur ve şöhrete karşı saldırı' suçlamasıyla dava açtı. (CNN TÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Milli Takımı Marc Wilmots thibaut courtois

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