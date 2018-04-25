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Zlatan Ibrahimovic'e şok haber

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Zlatan Ibrahimovic'in "Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" şeklindeki sözlerine İsveç Milli Takımı Teknik Direktör Andersson'dan yanıt geldi.

Zlatan Ibrahimovic'e şok haber

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalar yaptı.. Jane Andersson, Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda Milli Takım'da olmak istediği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

EURO 2016 sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası'nda yer almak istediğini "Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" sözleriyle ifade etmişti.

36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'dan cevap geldi. Andersson, "Ibrahimovic Milli Takım'da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz" diye konuştu. Andersson, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" diyerek Ibrahimovic'e kapıları kapattı.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
isveç zlatan ibrahimovic dünya kupası

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