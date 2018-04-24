SPOR

En büyük hayalini dile getirdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen ve Rusya'nın en güzel hakemi olarak gösterilen Ekaterina Kostyuninaa, en büyük hayalinin bir gün Dünya Kupası maçı yönetmek olduğunu söyledi.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde doğan Kostyunina, yerel Yenisey Krasnoyarsk taraftarı.

Ekaterina Kostyuninaa Dünya Kupası'na göz kırpıyor

1 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Futbol tutkusunun okul zamanlarında başladığını belirten Kostyunina, “Okulda derslerden sonra sınıf arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonra bir kadın futbol takımında oynamam istendi. Ardından da bazı maçlarda hakemlik yapmamı istediler. İşi sevdim ve kendimi buna adamaya karar verdim” diyor.
2 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Sputnik’in haberine göre Kostyunina, hakemlik serüvenine yeni başladığını, ancak günün birinde FIFA Dünya Kupası’nda hakemlik yapmayı istediğini ifade etti.
3 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Kostyunina, 14 Haziran’da Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nı da sabırsızlıkla bekliyor. Turnuvada Rus milli takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, takımının gruplardan çıkacağına emin olduğunu söyledi.
4 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
5 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
6 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
7 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
8 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
9 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
10 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
11 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
12 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
13 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
14 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
15 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
16 / 16

Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekaterina Kostyuninaa Rusya dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

EURO2016'nın en kötü 11'i

EURO2016'nın en kötü 11'i

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.