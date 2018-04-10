FIFA'dan transfer yasağı kararı



FIFA kiralık transferlere müdahale etmeye hazırlanıyor. Henüz tartışma aşamasında olan değişiklik planına göre modern futboldaki transfer düzenini çökertecek bu yeni sistemle kulüplerin oyuncularını başka kulüplere kiralamasının önünün kesilmesi planlanıyor.





Özellikle birçok büyük kulübün kiralama sistemini suistimal ettiği biliniyor. Örneğin Chelsea'nin sözleşmeli olan ama başka takımlara kiralananan 40'a yakın futbolcusu var.





Marco Van Ginkel, Chelsea'nin oyuncusu olmasına rağmen sırasıyla Milan, Stoke ve PSV'ye kiralandı. 2013 yılında 9,4 milyon euro'ya Vitese'den kiralanan futbolcu 5 yıl içinde Premier Lig'de çok az forma giydi.



Bir başka örnek ise İtalya'nın Juventus ekibi. 50'ye yakın oyuncusunu kiralayan Juventus'ta örneğin Alberto Cerri, 2015'te transfer oludğu Juventus'un hiç formasını giymedi.





Her sene başka bir takıma kiralanan Cerri; Cagliari, SPAL, Pescara ve Perugia'da kiralık oynadı. FIFA kulüplerin sırf başka kulüplere kiralama ya da geliştirip satarak kâr elde etme amacıyla yetenekli futbolcuları transfer edip oynatmadığını ve oyuncuların gelişimlerini engellediğini düşünüyor. FIFA kulüplerin sırf başka kulüplere kiralama ya da geliştirip satarak kâr elde etme amacıyla yetenekli futbolcuları transfer edip oynatmadığını ve oyuncuların gelişimlerini engellediğini düşünüyor.



(CNN TÜRK)

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