SPOR

Dirk Kuyt futbola geri dönüyor

2 saat önce

Önümüzdeki sezon Feyenoord U19 takımını çalıştıracağını açıklayan Dirk Kuyt, sezon sonuna kadar Quick Boys takımında futbolcu olarak sahalara çıkacak.

Dirk Kuyt futbola geri dönüyor
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Geçtiğimiz günlerde yeni sezon ile birlikte Feyenoord U19 takımını çalıştıracağı açıklanan Dirk Kuyt, sürpriz bir şekilde futbolcu olarak da yeşil sahalara dönüyor.

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Hollanda basının haberine göre, Hollanda 4. Lig takımlarındna Quick Boys'da antrenör olarak görev alan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, kulübün forvet sıkıntısı yaşamasının ardından sahalara dönme kararı aldı.

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Sezon sonuna kadar Quick Boys takımında forvet oynayacak 37 yaşındaki Kuyt, takımını 3. Lig'e taşımaya çalışacak.

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Kuyt, sezonun bitmesinin ardından ise Feyenoord U19 takımını çalıştırmaya başlayacak.

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2013 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, geçen sezon sonunda Feyenoord'da futbol yaşantısını noktalamıştı. (SPORX)

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