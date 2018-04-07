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Dirk Kuyt futbola geri dönüyor
2 saat önce
Önümüzdeki sezon Feyenoord U19 takımını çalıştıracağını açıklayan Dirk Kuyt, sezon sonuna kadar Quick Boys takımında futbolcu olarak sahalara çıkacak.
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Geçtiğimiz günlerde yeni sezon ile birlikte Feyenoord U19 takımını çalıştıracağı açıklanan Dirk Kuyt, sürpriz bir şekilde futbolcu olarak da yeşil sahalara dönüyor.
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Hollanda basının haberine göre, Hollanda 4. Lig takımlarındna Quick Boys'da antrenör olarak görev alan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, kulübün forvet sıkıntısı yaşamasının ardından sahalara dönme kararı aldı.
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