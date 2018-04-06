Blerim Dzemaili'ye yumruklu saldırı

3 / 6 İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı.

4 / 6 Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.