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Blerim Dzemaili'ye yumruklu saldırı
1 saat önce
İtalya Seri A takımlarından Bologna'da forma giyen Galatasaray eski oyuncusu Blerim Dzemaili, antrenman çıkışı birkaç Bologna taraftarının fiziksel saldırısına uğradı.
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Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.
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İsviçreli futbolcu, antrenman çıkışı arabasında taraftarlara imza dağıtırken birkaç kişilik grup Dzemaili'ye fiziksel saldırıda bulundu.
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İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı.
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Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.
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