SPOR

Blerim Dzemaili'ye yumruklu saldırı

1 saat önce

İtalya Seri A takımlarından Bologna'da forma giyen Galatasaray eski oyuncusu Blerim Dzemaili, antrenman çıkışı birkaç Bologna taraftarının fiziksel saldırısına uğradı.

Blerim Dzemaili'ye yumruklu saldırı
1 / 6

Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.

2 / 6

İsviçreli futbolcu, antrenman çıkışı arabasında taraftarlara imza dağıtırken birkaç kişilik grup Dzemaili'ye fiziksel saldırıda bulundu.

3 / 6

İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı.

4 / 6

Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.

5 / 6

Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren kişiler; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.

6 / 6

2017 yılında Bologna'dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Montreal Impact'e transfer olan Dzemaili, 2018 yılında İtalyan ekibine geri dönmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Dünyadan Futbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.