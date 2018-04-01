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Felipe Melo kavga etti, oyundan atıldı!
2 saat önce
2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan ve taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Brezilya'da olaya karıştı! Corinthians-Palmeiras maçında kavga eden Melo direkt kırmızı kart gördü.
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Corinthians ile Palmeiras maçının ilk yarısının sonlarında kazanılan serbest vuruş sonrasında saha içinde olaylar çıktı. Olayın yaşandığı bölgeye gelen Melo, sonrasında sinirlerine hakim olamadı.
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Rakibine müdahalede bulunan Melo, direkt kırmızı kart gördü. Melo'nun dışında corinthians'ta da Clayson kırmızı kart gördü.
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