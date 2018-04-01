Felipe Melo kavga etti, oyundan atıldı!

3 / 4 Corinthians maçının ardından açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, olayda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

4 / 4 Melo, "Pozisyonda hiçbir şey yapmadım. Benim adım çıkmış ve bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın tek sebebi bu!" ifadelerini kullandı.