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Felipe Melo kavga etti, oyundan atıldı!

2 saat önce

2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan ve taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Brezilya'da olaya karıştı! Corinthians-Palmeiras maçında kavga eden Melo direkt kırmızı kart gördü.

Felipe Melo kavga etti, oyundan atıldı!
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Corinthians ile Palmeiras maçının ilk yarısının sonlarında kazanılan serbest vuruş sonrasında saha içinde olaylar çıktı. Olayın yaşandığı bölgeye gelen Melo, sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

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Rakibine müdahalede bulunan Melo, direkt kırmızı kart gördü. Melo'nun dışında corinthians'ta da Clayson kırmızı kart gördü.

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Corinthians maçının ardından açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, olayda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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Melo, "Pozisyonda hiçbir şey yapmadım. Benim adım çıkmış ve bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın tek sebebi bu!" ifadelerini kullandı.

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