Ibrahimovic ABD kariyerine çok iyi başladı

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibiyle çıktığı ilk maçta iki gol atan İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, performansıyla taraftarların beklentisini karşıladığını söyledi.



İngiltere temsilcisi Manchester United'dan ayrılarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, ABD'deki kariyerine fırtına gibi başlangıç yaptı.



Los Angeles'ı ağırladıkları derbinin 71. dakikasında oyuna giren tecrübeli futbolcu, 77 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımının 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmasında büyük rol oynadı.



"Oynadığım her takımda çıktığım ilk maçta gol atmayı başardım"

Ibrahimovic, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Maçta 3-0 geride olduğumuz sürede heyecanla oyuna girmeyi bekledim. Heyecanım, zor durumdaki takımım için bir şeyler yapma isteğim nedeniyle her geçen dakika arttı. Geçmişe bakarsanız oynadığım her takımda çıktığım ilk maçta gol atmayı başardım. Bunun değişmesine izin veremezdim. Stattaki genç futbolseverlere çılgınca goller atarak örnek olmak istedim. Taraftarlar Zlatan'ı istedi, ben de onlara Zlatan'ı verdim." ifadelerini kullandı.



Uzun süredir forma giymediği için karşılaşmada zorlandığını belirten Ibrahimovic, "Maç eksiğim nedeniyle sahada olduğum 20 dakikalık sürede 40 karşılaşmaya çıkmışım gibi hissettim ancak taraftarlar sizi desteklediğinde oynamak daha kolay oluyor. Sizi güzel karşılayan bir camia olduğunda her şey daha da kolaylaşıyor. İşler güzel gittiğinde takım arkadaşlarınızın mutluluğunu görebiliyorsunuz ve bunun devam etmesini istiyorsunuz. Yine de maç bittiğinde mutlu oldum çünkü daha fazla oynayabileceğimi düşünmüyordum." şeklinde konuştu.

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