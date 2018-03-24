Yunanistan'da Olympiakos depremi

Yunanistan’da PAOK ile Oliympiakos arasındaki şampiyonluk yarışı son dönemde bir çok önemle gelişmeyle sarsılıyor. Öncelikle PAOK Başkanı’nın sahaya silahla girmesi ve takımının puan silme cezası almasının ardından, şimdi de Oympiakos cephesinde saha dışı çok önemli bir olay gündeme geldi.



Olympiakos Kulübü Sahibi Evangelos Marinakis, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Denizcilik alanında faaliyet gösteren, armatörlük yapan ve aynı zamanda İngiliz Nottingham Forest Kulübü’nün de sahibi olan Marikanis, üç diğer kişiyle birlikte dev suçlamaların hedefine konuldu.



Pire Bölge Başsavcısı Eirini Tziva, Marikanis ve diğer üç kişiye uyuşturucu trafiği ve yapmak, uyuşturucu finanse etmek ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla yasal kovuşturma başlattı. Mahkeme sonuçlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

(MİLLİYET)