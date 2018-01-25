Hollanda, Van Persie'yi bağrına bastı

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad'ın konuyla ilgili haberinde, Feyenoord'un Utrecht ile 1-1 berabere kaldığı maçın son 10 dakikasında oyuna dahil edilen Van Persie'nin dönüşünden futbolseverlerin memnun kaldığı belirtilerek, "Robin van Persie'nin dönüşü çok sayıda futbolseverin kalbini ısıttı. Tüm taraftarlar, oyuncunun 14 yıl sonra Eredivisie'de oynadığı ilk dakikalardan zevk aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.



De Volkskrant gazetesinde ise 14 yıl aranın ardından yeniden Feyenoord forması giyen futbolcunun taraftarlar arasında heyecana neden olduğu vurgulanarak, "Robin van Persie oyuna girmek için ısınma hareketleri yaparken taraftarlar alkış tutmaya başladı." ifadesine yer verildi.



De Telegraaf ise Robin van Persie'nin sahaya girmesiyle Galgenwaard Stadı'nda tarihi bir an yaşadığını ve Hollandalı futbolcunun maçın son dakikalarında iyi bir gol pozisyonuna girmesine rağmen değerlendiremediğini yazdı.



2015 yazında transfer olduğu Fenerbahçe ile geçen hafta sözleşmesini fesheden Van Persie, altyapısından yetiştiği Feyenoord takımı ile anlaşmıştı.

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