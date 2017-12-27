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Yaya Toure milli takıma dönüyor

27 Aralık 2017 | 11:03

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, milli takıma geri döneceğini duyurdu.

Yaya Toure milli takıma dönüyor


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de  forma giyen Yaya Toure, emekliye ayrıldığı Fildişi Sahili Milli Takımı'na geri  döneceğini açıkladı.
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 34  yaşındaki futbolcu, geçen yıl eylül ayında aldığı milli takımdan emeklilik  kararından vazgeçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum ve yeniden milli takıma  seçilmek için uygunum." mesajını paylaştı.
 
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda özellikle genç oyuncuları  yetiştirebileceğini kaydeden Toure, "Deneyimimi, gelecek nesle aktararak tüm  Fildişi Sahili halkını gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Yaya Toure, bu sezon Manchester City'de fazla forma şansı bulamazken,  ligde 3 maçta sadece 61 dakika görev alabildi. Milli formayla 100 maçta 19 gol  atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört  sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

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