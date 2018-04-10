Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

3 / 4 Eto’o’nun Antalyaspor’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcuları arayarak Konyaspor’a transfer olabileceklerini söylediği yönünde dedikodular dolaştığını ifade eden Şefik Öz, “Samuel Eto’o’nun eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiğine inanmak istemiyoruz ama böyle bir dedikodu dolaşıyor. Bu konuyla ilgili bugün 50'ye yakın telefon geldi. Konyaspor yönetimi de böyle bir maçtan önce böyle şeyler olsun istemez. Bu durumu bazı menajerler manipüle edebilir, ancak Eto'o'ya böyle bir şey yakışmaz” diye belirtti.