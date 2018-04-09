Rıdvan Dilmen'den Ümit Özat'a övgü dolu sözler
2 saat önce
Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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Rıdvan Dilmen, NTV'de Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
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Galatasaray'ı yenmek için plan kurmanız lazım. Ciddi bir plan kurmanız lazım. Ümit Özat, bir hafta boyunca maçı santim santim yaşamış. Bugünkü maç teknik direktör başarısıdır. Gençlerbirliği hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Galatasaray da onlara yağ sürdü. İstedikleri buydu zaten.
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Ümit hoca, Fatih Terim'i yendi demek haksızlık olur. Fatih Terim'in takımını yendi. Terim, açıklamalarda söyler zaten. Bu kadar isteksiz bir takım göreceğini düşünmüyordur. Dışarıda alınan 7. mağlubiyet oldu.
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Göztepe gibi oynarsan 5 yiyorsun, Karabük gibi oynarsan 7 yiyorsun. Ümit hoca, Galatasaray'ı çok güzel oyaladı. Ümit hocayı tebrik ediyorum.
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Galatasaray'ın deplasmandaki performansında Tudor ile Terim arasında bir fark görmedik. Belhanda, Rodrigues, Selçuk'taki farkı gördük Terim'in gelmesiyle ama deplasmanda o hızlı oynayan takım gidiyor, yavaş oynayan takım geliyor.
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Günümüzde Messi gibi oyuncular hariç geri dönmeyen oyuncu olmamalı. Gençlerbirliği'nde Ahmet geriye koşuyor, Galatasaray'da Feghouli koşmuyor geriye. Terim, bu çocukların kalbi nerede diye düşünüyordur.
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Galatasaray'ın deplasmandaki bu performansı inanılır gibi değil. En iyi deplasman maçıydı Fenerbahçe maçıydı. En iyi kadro Beşiktaş'ta ama kapasitesinin altında oynuyor. Galatasaray yeni bir takım. Fenerbahçe yeni bir antrenör ve sistemle oynuyor. Şampiyon olmayanı döverler.
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Gençlerbirliği, bu ligin birincisini, ikincisini, üçüncüsünü yendi, dördüncüsüyle berabere kaldı. Ligde 15. sırada.
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Galatasaray'ın deplasmandaki coşku problemi inanılmaz. Fatih Terim ile çıkılan 4 deplasmanda Kayseri ve Karabük kazanıldı sadece, Fenerbahçe dışında tüm maçlar kaybedildi. Fatih Terim ile Tudor arasında deplasman olarak hiç fark olmamış. Yalnız Terim gelmeseymiş çok büyük sorun olurmuş konsantrasyon bakımından.
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Gençlerbirliği hak etti. En az 1 puanı hak etmişti. Galatasaray zaten 3 puanı hak etmemişti. Ümit Özat, otobüsü koydu. İleri de Porsche gibi çıktı! Ben hızlı çıkacağım dedi. Böyle antrenörlük yapılır işte.
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