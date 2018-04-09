Rıdvan Dilmen'den Ümit Özat'a övgü dolu sözler

1 / 15 Rıdvan Dilmen, NTV'de Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



2 / 15 Galatasaray'ı yenmek için plan kurmanız lazım. Ciddi bir plan kurmanız lazım. Ümit Özat, bir hafta boyunca maçı santim santim yaşamış. Bugünkü maç teknik direktör başarısıdır. Gençlerbirliği hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Galatasaray da onlara yağ sürdü. İstedikleri buydu zaten.



3 / 15 Abdullah Avcı, Şenol Güneş maçın sonunda totem yapmışlardır. Beraberliğe razıydı onlar.



4 / 15 Ümit hoca, Fatih Terim'i yendi demek haksızlık olur. Fatih Terim'in takımını yendi. Terim, açıklamalarda söyler zaten. Bu kadar isteksiz bir takım göreceğini düşünmüyordur. Dışarıda alınan 7. mağlubiyet oldu.



5 / 15 Cüneyt Çakır tertemiz maç yönetti. Birkaç hatası vardı tabii ama genelde iyi yönetti.



6 / 15 Göztepe gibi oynarsan 5 yiyorsun, Karabük gibi oynarsan 7 yiyorsun. Ümit hoca, Galatasaray'ı çok güzel oyaladı. Ümit hocayı tebrik ediyorum.



7 / 15 Galatasaray'ın deplasmandaki performansında Tudor ile Terim arasında bir fark görmedik. Belhanda, Rodrigues, Selçuk'taki farkı gördük Terim'in gelmesiyle ama deplasmanda o hızlı oynayan takım gidiyor, yavaş oynayan takım geliyor.



8 / 15 Ümit Özat'ın istediği oyunun sıkışmasıydı. Golü de 5'li savunmanın solunda oynayan attı.



9 / 15 Günümüzde Messi gibi oyuncular hariç geri dönmeyen oyuncu olmamalı. Gençlerbirliği'nde Ahmet geriye koşuyor, Galatasaray'da Feghouli koşmuyor geriye. Terim, bu çocukların kalbi nerede diye düşünüyordur.



10 / 15 Galatasaray'ın deplasmandaki bu performansı inanılır gibi değil. En iyi deplasman maçıydı Fenerbahçe maçıydı. En iyi kadro Beşiktaş'ta ama kapasitesinin altında oynuyor. Galatasaray yeni bir takım. Fenerbahçe yeni bir antrenör ve sistemle oynuyor. Şampiyon olmayanı döverler.



11 / 15 Gençlerbirliği, bu ligin birincisini, ikincisini, üçüncüsünü yendi, dördüncüsüyle berabere kaldı. Ligde 15. sırada.



12 / 15 Galatasaray'ın deplasmandaki coşku problemi inanılmaz. Fatih Terim ile çıkılan 4 deplasmanda Kayseri ve Karabük kazanıldı sadece, Fenerbahçe dışında tüm maçlar kaybedildi. Fatih Terim ile Tudor arasında deplasman olarak hiç fark olmamış. Yalnız Terim gelmeseymiş çok büyük sorun olurmuş konsantrasyon bakımından.



13 / 15 Gençlerbirliği hak etti. En az 1 puanı hak etmişti. Galatasaray zaten 3 puanı hak etmemişti. Ümit Özat, otobüsü koydu. İleri de Porsche gibi çıktı! Ben hızlı çıkacağım dedi. Böyle antrenörlük yapılır işte.



14 / 15 Şimdi haftaya Akhisar ve Sivas'ta oynanacak maçlar da çok önemli hale geldi. Bu haftaki maçlarla son 5 haftaya müthiş girilecek. Başakşehir, Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan kaybederse yolu yarılar.

