Manchester City 2 - 3 Manchester United (Maç özeti)

Premier Lig'in 32. haftasındaki Manchester City - Manchester United derbisi nefesleri kesti. Şampiyonluk için maça çıkan Manchester City, 25. dakikada Kompany ile 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında ise İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve maçta skor bir anda 2-0 oldu. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca City soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti, ki bu skor Manchester City'nin şampiyonluğu anlamına geliyordu.



İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir senaryo vardı. Paul Pogba adeta sazı eline aldı ve art arda attığı gollerle hem maçın hem de ligin seyrini değiştirdi. 53. dakika önce skoru 2-1'e getiren Pogba, iki dakika sonra maçı bir anda 2-2'ye getirdi. Bu gollerle rüzgarı arkasına alan United, 69 dakikada Smalling'in attığı golle maçta 3-2 öne geçti.



Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti ve Manchester City'nin bu hafta şampiyonluk ilan etmesine izin vermedi.

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