Samuel Eduok, Beşiktaş'ın radarına girdi

1 / 10 Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Samuel Eduok'u sezon sonunda takıma katmak için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.



2 / 10 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



3 / 10 Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonu öncesi Tunus ekibi ES Tunis'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu İstanbul ekibinde 2 sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol, 7 asist ile çok başarılı bir performans gösterdi.



4 / 10 Bu futbolcunun genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu olması nedeniyle çok beğenildiği ortaya çıktı.



5 / 10 Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Samuel Eduok için olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.



6 / 10 Beşiktaş Yönetimi'nin Kasımpaşa ile bir görüşme yaparak bu oyuncu için resmi teklif yapacağı öne sürüldü.



7 / 10 Samuel Eduok'un gelişmelerden haberdar olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.



8 / 10 Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Samuel Eduok, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti.



9 / 10 24 yaşındaki futbolcunun bir süredir Beşiktaş'ın radarına girdiği ortaya çıktı.

