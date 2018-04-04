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Samuel Eduok, Beşiktaş'ın radarına girdi

1 saat önce

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek için harekete geçti.

Samuel Eduok, Beşiktaş'ın radarına girdi
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Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Samuel Eduok'u sezon sonunda takıma katmak için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonu öncesi Tunus ekibi ES Tunis'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu İstanbul ekibinde 2 sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol, 7 asist ile çok başarılı bir performans gösterdi.

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Bu futbolcunun genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu olması nedeniyle çok beğenildiği ortaya çıktı.

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Samuel Eduok için olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.

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Beşiktaş Yönetimi'nin Kasımpaşa ile bir görüşme yaparak bu oyuncu için resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

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Samuel Eduok'un gelişmelerden haberdar olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Samuel Eduok, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti.

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24 yaşındaki futbolcunun bir süredir Beşiktaş'ın radarına girdiği ortaya çıktı.

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Hızlı ve yıpratıcı bir görüntüsü olan Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa'da büyük aşama kaydetmesi üzerine Beşiktaş bu oyuncuyu transfer listesinin en başına aldı. (TAKVİM)

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