Samuel Eduok, Beşiktaş'ın radarına girdi
1 saat önce
Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek için harekete geçti.
1 / 10
Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Samuel Eduok'u sezon sonunda takıma katmak için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
3 / 10
Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonu öncesi Tunus ekibi ES Tunis'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu İstanbul ekibinde 2 sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol, 7 asist ile çok başarılı bir performans gösterdi.
4 / 10
Bu futbolcunun genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu olması nedeniyle çok beğenildiği ortaya çıktı.
5 / 10
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Samuel Eduok için olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.
6 / 10
Beşiktaş Yönetimi'nin Kasımpaşa ile bir görüşme yaparak bu oyuncu için resmi teklif yapacağı öne sürüldü.
8 / 10