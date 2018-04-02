Victoria Lopyreva'dan Galatasaray mesajı

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Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası Twitter hesabından mesaj yolladı.
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Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak mesajlara imza attı.
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Güzel model Twitter hesabından, " 21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! " mesajını paylaştı.
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Bu sezon Galatasaray'ın Akhisarspor'la oynadığı maçı Türk Telekom Stadı'ndan izleyen Victoria Lopyreva, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olmuştu.
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Lopyreva, Galatasaray formasıyla poz vermişti.
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor
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Victoria Lopyreva Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürüyor