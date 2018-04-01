Rıdvan Dilmen: Sırtı dönük Talisca 21 milyon Euro etmez!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 53'e yükseltti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:



"Ligi özlemişiz. İlk yarı kısır olsa da, Alanya'da bir toparlanma var. Beşiktaş normal formatının dışında, iki bekiyle gelen, orta saha kalabalık oynayan bir takım gibi."



"Negredo'nun şanssızlığı herhalde, kenarlardan pek top gelmiyor. Klasik düzenden çıktıkları için, bindirmeler var ama Gökhan hep boşa gitti. Fazla düşünmemeli, ilk düşündüğünü yanlış olsa da yapmalı."



"Beşiktaş 8'de 8 yapması gerektiğini gördü. Tehlikeli maç olmaya devam ediyor, sert maç. Klasik bir Talisca golü izledik."



2. yarı Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:



"Beşiktaş'ın bu kadrosu bu yıl hiç lider olmamış. Son 2 yılın şampiyonunun geçen yılki 77'yi yakalama ihtimali de yok. Beşiktaş geçen yılki durumunda olsa, bu maç 4'e, 5'e gidebilirdi."



"Şenol Güneş şunu bilmeliki sırtı dönük Talisca 21 milyon Euro etmez! Hiç Talisca'nın alıp da, dönüp vurduğunu gördünüz mü! Yüzü dönük oynar. Talisca'yı forvete atmak, yok etmektir."

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