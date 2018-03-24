Yuto Nagatomo: Sudaki balık kadar rahatım



Galatasaray'da harika zaman geçirdiğini belirten Nagatomo, "Daha önce sadece İtalya'da oynadım ve başka bir şehre adapte olma konusunda endişeliydim. Ancak düşündüğümün daha ötesinde bir rahatlığa sahibim." ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM ATAK YAPMAMI İSTİYOR"

Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, ülkesinde sarı-kırmızılı ekip ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in kendisinden daha fazla hücum etmesini istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "İtalya'da genelde defans yapmam isteniyordu ve burada da aynısının olacağını düşündüm. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbol anlayışına göre beklerden çok fazla atak yapmasını istiyor. Şu anda sudaki balık kadar rahatım ve oynamaktan zevk alıyorum" dedi.



"DAHA DENGELİ KALMAYA ÇALIŞIYORUM"



Oyunun iki yönünü de oynamaya özen gösterdiğini söyleyen tecrübeli isim, "İtalya'da defans yapmayı öğrendim ve Türkiye'de çok çok daha fazla hücumlara katılıyorum. Maça başladığımda oyunun iki yanını da oynamaya özen gösteriyorum. Gençliğimde bu kadar özen göstermiyordum ancak şu anda daha dengeli kalmaya çalışıyorum" diye konuştu.



Süper Lig'de 7 maça çıkan ve 630 dakika süre alan Nagatomo, 2 asist yaptı.

(SPORX)